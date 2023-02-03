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Игор Митрески: сейчас в «Спартаке» слишком много молодёжи

Игор Митрески: сейчас в «Спартаке» слишком много молодёжи
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Бывший защитник московского «Спартака» Игор Митрески высказался о нынешней команде.

«Слишком много молодёжи, опытных стало меньше, если сравнивать с нашими временами. «Спартак» потерял свою игру, свой фирменный стиль. Кто там тренирует, итальянец? Испанец? Сейчас много длинных передач, много борьбы, как у всех остальных команд, а «спартаковского стиля» нет.

Когда я был молодой, мы играли рядом с опытными ребятами, все они были футболистами сборной России. Они играли в пас, низом, Романцев запрещал просто так делать дальнюю передачу. Не знаю, прав я или нет, это просто моё мнение», – приводит слова Митрески «Матч ТВ».

2 февраля прошёл матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком». Победу в серии пенальти одержали футболисты красно-белых (0:0, 2:1 пен.).

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