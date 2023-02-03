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Начо высказался о своём будущем в «Реале»

Начо высказался о своём будущем в «Реале»
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Испанский защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо прокомментировал своё будущее в команде.

«Я счастлив дома, в Мадриде. Это не вопрос денег или чего-либо другого, это личное. Я хочу быть откровенным, но сейчас у меня нет ответа о будущем. Я счастлив здесь, и клуб это знает. Всё, что должно произойти, произойдёт. В ближайшие мнсяцы я приму лучшее для себя решение.

Это сложно, когда у тебя нет ритма и ты играешь нерегулярно. Но это правда, что я преуспел во времена, когда был нужен команде. Сейчас я считаю себя большим игроком, чем ранее. Мне бы хотелось иметь регулярную практику», – приводит слова Начо Marca.

33-летний Начо принял участие в 18 играх этого сезона во всех турнирах (1027 минут) – он провёл в мадридском клубе всю карьеру.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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