«Спартак» обыграл «Ростов», «Ювентус» могут лишить ещё 20 очков. Главное к утру

«Спартак» переиграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти в матче 1-го тура зимнего Кубка РПЛ, «Ювентус» может лишиться ещё 20 очков в чемпионате Италии, «Реал» переиграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» обыграл «Ростов» в серии пенальти. Селихов отбил три удара с «точки».
2. С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков в чемпионате Италии.
3. Голы Асенсио и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Валенсией» в матче Ла Лиги.
4. Страны Балтии и Польша осудили попытки МОК вернуть Россию на международные турниры.
5. «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в гостях.
6. «Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии.
7. Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022.
8. США выступили против использования флага и гимна России на международных турнирах.
9. В «Зените» объяснили причины жалобы в CAS на решение РФС по матчу со «Спартаком» в Кубке.
10. Президент КХЛ: «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, это разные юридические лица.
- 3 февраля 2023
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