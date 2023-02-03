Главный тренер «Эвертона» Дайч поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился ожиданиями от матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча состоится завтра, 4 февраля. Начало матча — в 15:30 мск.

«Я взволнован. Я в курсе недавнего шума вокруг клуба и всего подобного. Не знаю всего о болельщиках «Эвертона», я учусь. Узнаю о причинах, по которым вокруг клуба поднялся некоторый шум, о глубоких причинах, а не только о том, что я прочитал. Но единственное, что я знаю о фанатах, это то, что они поддерживают свой клуб, защищают его и заботятся о нём, и это то, что мне сейчас нужно. Мне это нужно как тренеру, моему персоналу и моим игрокам это нужно. Мне нужна такая полная поддержка, это точно. Глядя на первую игру, думаю, что это будет действительно важно как отправная точка, ещё до того, как мяч покатится.



Клуб находится не там, где он должен быть, но мы хотим, чтобы болельщики присоединились к нам и восстановили связь с нами.



«Арсенал» — очень хороший соперник. Очевидно, что люди говорят о том, что они выиграют титул, так что это говорит само за себя. Сейчас они в форме, но думаю, что они знают нас по моему предыдущему клубу. Уверен, они в курсе, что я выставляю команду, готовую к трудностям, поэтому я бы не стал сомневаться, что они недооценивают силу нашего вызова», — приводит слова Дайча официальный сайт «Эвертона».

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