Златан Ибрагимович не попал в заявку «Милана» на плей-офф Лиги чемпионов

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не попал в заявку своего клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Швед продолжает восстановление после травмы. Ранее стало известно, что Ибрагимович планировал вернуться в состав россонери к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», первый из которых пройдёт уже 14 февраля.

Кроме того, информации источника, американский защитник «Милана» Серджино Дест был исключён из заявки команды на Лигу чемпионов, а его место займёт немецкий игрок обороны Малик Тшау. Американец сыграл в четырёх из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Ибрагимович в мае перенёс операцию, после чего проходит процесс реабилитации. Последний раз футболист выходил в стартовом составе «Милана» 17 января 2022 года.

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