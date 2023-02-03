Нападающий «Ливерпуля» Нуньес: у нас есть хорошие шансы финишировать в первой четвёрке

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о текущем положении клуба. «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«Были взлёты и падения. Мы выиграли пару матчей, а затем проиграли. У нас были плохие времена, да и сейчас для нас не лучшее время. Многие футболисты травмированы, например, Луис Диас. Он фундаментальный игрок для нас, очень важный на той позиции, на которой он играет. Надеюсь, они скоро вернутся, и вместе мы сможем положить конец этой неудачной серии.



Мы создаём много моментов, но не забиваем. Нам также нужно немного изменить наш настрой, когда мы играем. Как я уже говорил, это очень конкурентная лига. У нас впереди ещё много матчей. Надеюсь, мы сыграем хорошо и будем побеждать в оставшихся матчах — у нас есть хорошие шансы финишировать в первой четвёрке. Это зависит от нас и от того, как мы играем. Мы должны быть мотивированы и желать побед. Надеюсь, именно так всё и закончится», — приводит слова Нуньеса официальный сайт «Ливерпуля».

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