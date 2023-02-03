Нападающий «Ливерпуля» Нуньес: у нас есть хорошие шансы финишировать в первой четвёрке

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о текущем положении клуба. «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Были взлёты и падения. Мы выиграли пару матчей, а затем проиграли. У нас были плохие времена, да и сейчас для нас не лучшее время. Многие футболисты травмированы, например, Луис Диас. Он фундаментальный игрок для нас, очень важный на той позиции, на которой он играет. Надеюсь, они скоро вернутся, и вместе мы сможем положить конец этой неудачной серии.
Мы создаём много моментов, но не забиваем. Нам также нужно немного изменить наш настрой, когда мы играем. Как я уже говорил, это очень конкурентная лига. У нас впереди ещё много матчей. Надеюсь, мы сыграем хорошо и будем побеждать в оставшихся матчах — у нас есть хорошие шансы финишировать в первой четвёрке. Это зависит от нас и от того, как мы играем. Мы должны быть мотивированы и желать побед. Надеюсь, именно так всё и закончится», — приводит слова Нуньеса официальный сайт «Ливерпуля».
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023.
- 3 февраля 2023
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:24
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:53
-
07:45
-
07:37
-
07:32
-
07:22
-
06:34
-
06:24
-
06:16
-
06:10
-
05:58