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Грэм Поттер: не думаю, что «Челси» будет продолжать тратить деньги в том же духе

Грэм Поттер: не думаю, что «Челси» будет продолжать тратить деньги в том же духе
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал масштабную зимнюю трансферную кампанию лондонского клуба. По словам специалиста, «аристократам» было необходимо обновить состав, однако они не планируют продолжать тратить столько денег на постоянной основе.

«Я не думаю, что клуб продолжит тратить деньги в том же духе. Мы провели обновление состава. Стоит сказать, что два следующих трансферных окна для «Челси» будут другими, это точно», — приводит слова Грэма Поттера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в зимнее трансферное окно «Челси» подписал Энцо Фернандеса (€ 121 млн), Михаила Мудрика (€ 70 млн), Бенуа Бадьяшиля (€ 38 млн), Нони Мадуэке (€ 35 млн), Мало Гюсто (€ 30 млн), Андрея Сантоса (€ 12,5 млн), Давида Датро Фофана (€ 12 млн) и Жоау Феликса (аренда за € 11 млн).

«Челси» располагается на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали восемь побед и набрали 29 очков. Следующий матч лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» дома сегодня, 3 февраля.

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