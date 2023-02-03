«Я проиграл эту дуэль». Форвард Франции Коло Муани — об историческом промахе в финале ЧМ

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился воспоминаниями о своём историческом промахе в овертайме финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Аргентины (3:3, 2:4 пен.). Форвард вышел один на один с вратарём аргентинской сборной Эмилиано Мартинес, однако не смог переиграть голкипера, упустив возможность принести своей команде победу.

«Я до сих пересматриваю этот момент, знаю его наизусть. Тогда сказал себе: «Рандаль, ты должен бить по воротам». Попытался пробить в ближний угол, но вратарь сделал отличный сейв. Такова судьба. Я проиграл эту дуэль. Думал о том, что у меня были другие варианты. Я мог отдать передачу на Килиана (Мбаппе. — Прим. «Чемпионата»), потому что он тоже находился в хорошей позиции, но я тогда не увидел его. Это потом, когда пересматриваешь видео, заметно, что существовали другие варианты — но уже слишком поздно, уже ничего нельзя сделать. У меня всё ещё ком в горле. Это останется со мной на всю жизнь», — приводит слова Коло Муани beIN Sports.

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