«Крылья Советов» объявили стартовый состав на контрольный матч с «Шинником»

Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и ярославский «Шинник». Начало игры — в 10:45 мск.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Соколов, Гапонов, Зотов, Тоцкий, Бабкин, Цыпченко, Григорьев, Салтыков, Хубулов, Шитов.

Пресс-служба самарского клуба отмечает, что Роман Ежов пропустит сегодняшние игры из-за мышечной травмы, Максим Витюгов — из-за ушиба, полученного на тренировке, а Николай Рассказов — из-за простуды.

Обе команды сегодня, 3 февраля, проведут по два товарищеских матча. Позднее «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» (13:00 мск), а «Шинник» — с «КАМАЗом» (17:30 мск).

Ранее самарцы выиграли у «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0 и уступили казанскому «Рубину» (1:2).