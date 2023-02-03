Месси: за победой на ЧМ-2022 стоит много жертв, поражений и тяжёлых времён

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, через что прошёл на пути к победе на чемпионате мира – 2022. Футболист признался, что очень сильно хотел победить на этом турнире.

«Насколько сильно я хотел победить на ЧМ? Уф… Очень. После столь долгого пребывания в сборной, после предыдущих чемпионатов мира, после близости триумфа в 2014 году, после того, как я упустил победу, не сумев сделать то, что сделал на последнем ЧМ. За победой на ЧМ стоит много жертв, много поражений, много тяжёлых времён, через которые мне пришлось пройти. Это фантастическая история», — приводит слова Лионеля Месси издание Ole.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции.

Фанаты набили татуировки с портретом Месси. Видео: