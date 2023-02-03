Йоканович: Майсторович — разносторонний футболист
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о сербском защитнике бело-голубых Милане Майсторовиче.
«Майсторович уже второй матч отыграл на правом фланге? Милан – разносторонний футболист и может одинаково уверенно выступать в центре обороны, на фланге и в опорной зоне. Это быстрый, агрессивный, трудоспособный защитник с правильным подходом к делу. Посмотрим, как мы будем его использовать в будущем», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».
Вчера, 2 февраля, динамовцы одержали победу в контрольном матче с болгарской «Ардой» — 3:1. В составе москвичей отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян. 6 февраля «Динамо» сыграет с красноярским «Енисеем».
Новость по темеНовичок «Динамо» Майсторович: я люблю Россию и Москву
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:24
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:53
-
07:45
-
07:37
-
07:32
-
07:22
-
06:34
-
06:24
-
06:16
-
06:10
-
05:58
Партнерский контент