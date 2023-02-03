Йоканович: Майсторович — разносторонний футболист

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о сербском защитнике бело-голубых Милане Майсторовиче.



«Майсторович уже второй матч отыграл на правом фланге? Милан – разносторонний футболист и может одинаково уверенно выступать в центре обороны, на фланге и в опорной зоне. Это быстрый, агрессивный, трудоспособный защитник с правильным подходом к делу. Посмотрим, как мы будем его использовать в будущем», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».

Вчера, 2 февраля, динамовцы одержали победу в контрольном матче с болгарской «Ардой» — 3:1. В составе москвичей отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян. 6 февраля «Динамо» сыграет с красноярским «Енисеем».