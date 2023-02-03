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«Артета знает о футболе всё». Защитник «Арсенала» Томиясу — о главном тренере «пушкарей»

«Артета знает о футболе всё». Защитник «Арсенала» Томиясу — о главном тренере «пушкарей»
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Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу лестно отозвался о главном тренере «пушкарей» Микеле Артете, заявив, что испанский специалист знает о футболе всё.

«Микель знает о футболе всё. Наша работа — просто выполнять на поле всё, о чём он просит. Я верю ему. Он просто потрясающий. Он лучший тренер из тех, с кем я когда-либо работал», — приводит слова Томиясу Goal.

«Арсенал» лидирует в текущем сезоне Английской Премьер-Лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков после 19 сыгранных матчей. «Канониры» опережают ближайших преследователей на пять баллов, имея одну игру в запасе. Следующий матч «Арсенал» сыграет уже завтра, 4 февраля. Лондонцы на выезде сыграют с ливерпульским «Эвертоном». Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

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