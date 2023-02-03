Месси: я стараюсь жить как обычный простой человек
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей популярности и о стремлении жить как «обычный простой человек».
«Как я живу с тем, что сейчас являюсь «персонажем №1» в мире? Ну, я всегда старался быть «нормальным». Жить как обычный человек, иметь возможность наслаждаться мелочами жизни, своей семьёй, своими детьми. Я не старался делать что-то ради того, чтобы быть известным и получить признание. Всегда пытался быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что с такой семьёй, как у меня, я нормальный. Да, меня знают, могут попросить автограф, фотографию, но я всегда стараюсь жить как простой и обычный человек», — приводит слова Месси издание Ole.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видео:
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