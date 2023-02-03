«Мирного неба над головой». Валерий Карпин — о желаниях на день рождения

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, вчера, 2 февраля, отмечавший свой 54-й день рождения, рассказал о своих желаниях в этот праздник.
«Здоровья мне, всем моим близким и мирного неба над головой», — приводит слова Карпина «РБК-Спорт».
«Ростов» Карпина занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Ростовчане набрали 35 очков после 17 сыгранных очков, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на семь баллов.
Сборная России под руководством Карпина в прошлом году сыграла три товарищеских матча с командами из Азиатской конфедерации футбола (АФК): Киргизией (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). Российская национальная команда и футбольные клубы России отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА после событий февраля 2022 года.
- 3 февраля 2023
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