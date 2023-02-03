Кечинов: у Павлюченко в 41 год есть рвение и желание играть — это достойно уважения

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«У Павлюченко в 41 год есть рвение и желание играть — это достойно уважения. Конечно же, мне будет интересно посмотреть на него, а если он ещё и забьёт этот самый 200-й гол, будет вообще прекрасно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

О завершении карьеры 41-летнего Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом нападающего было «Знамя» из Ногинска. Также Павлюченко выступал за волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», лондонский «Тоттенхэм» и другие клубы. За сборную России форвард сыграл 51 матч и забил 21 гол.