Булыкин: не удивлюсь, если после хорошего сезона в «Спартаке» Абаскаль уедет в Европу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что действующий главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может заинтересовать европейские клубы в случае удачных результатов в России.
«Вполне возможно, что он уедет после хорошего сезона в «Спартаке». У нас в футболе очень часто многое решают агенты. Я не удивлюсь, если он сможет оказаться где-то в Европе. Из российского чемпионата сейчас иностранцам можно уехать — это факт. Все сейчас находятся под прессингом международной ситуации», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством Абаскаля набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в первом раунде Пути РПЛ. Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.
- 3 февраля 2023
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