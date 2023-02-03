Булыкин: не удивлюсь, если после хорошего сезона в «Спартаке» Абаскаль уедет в Европу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что действующий главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может заинтересовать европейские клубы в случае удачных результатов в России.

«Вполне возможно, что он уедет после хорошего сезона в «Спартаке». У нас в футболе очень часто многое решают агенты. Я не удивлюсь, если он сможет оказаться где-то в Европе. Из российского чемпионата сейчас иностранцам можно уехать — это факт. Все сейчас находятся под прессингом международной ситуации», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством Абаскаля набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в первом раунде Пути РПЛ. Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.