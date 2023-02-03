«Не рекомендовано к просмотру нападающим РПЛ». ЦСКА опубликовал пафосное видео с Дивеевым

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, на котором запечатлен тренировочный процесс защитника армейцев Игоря Дивеева. Действия футболиста сопровождаются динамичной пафосной музыкой.

Представители ЦСКА иронично подписали видео: «Не рекомендовано к просмотру нападающим РПЛ».

Видео опубликовано в телеграм-канале пресс-службы ЦСКА

Напомним, ЦСКА в 2023 году успел провести три товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), обыграл «Оренбург» с минимальным счётом (1:0) и разгромил владикавказскую «Аланию» (6:0). В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 армейцы занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков в 17 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит» (42).