Гаджи Гаджиев: футбол в Дагестане отбросило на четверть века

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение об уровне футбола в Дагестане.



«После ухода Керимова футбольному Дагестану стало плохо. Футбол в Дагестане опустился. Когда я первый раз вернулся в Махачкалу в 1999 году, то интерес к игре и уровень был гораздо выше, чем когда я вернулся в 2019 году. Вообще голо, пустыня! Футбол в Дагестане отбросило на четверть века.

Хорошо, что нашёлся министр спорта, который неравнодушен к футболу. С приходом Сергея Алимовича Меликова ситуация заметно улучшилась. Он настоящий руководитель, потому что он понимает, что нужно не только хлеба и зрелищ. Он знает, как мерить разными мерками и развивать Республику. С его поддержкой проводятся школьные соревнования», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги.