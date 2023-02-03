Рыбус: для «Спартака» каждый оставшийся матч как финал. Надо верить в чемпионство
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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о шансах красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, заявив, что для команды каждый из оставшихся матчей в чемпионате России будет сравним с финалом.
«Надо верить в чемпионство. Ещё много матчей впереди, и не надо концентрироваться на том, кто впереди. Нужно просто настраиваться на каждый свой матч. Для нас каждый оставшийся матч как финал. Это нам говорит и тренер перед каждой игрой», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей. Красно-белые уступают лидирующему в чемпионате санкт-петербургскому «Зениту» шесть очков.
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