Бернарду Силва хочет в перейти в «Барселону» или «Реал»

Ближайшим летом полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва может сменить клубную прописку. Португалец больше не планирует оставаться в стане «горожан», он хочет перейти в один из испанских грандов — «Реал» или «Барселону», информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, вероятность ухода Луки Модрича и Тони Крооса может подтолкнуть «Реал» к подписанию Бернарду Силвы, а «Барселона» следит за португальцем уже около года.

Напомним, СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барселона» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.

В английской Премьер-лиге сезона-2022/2023 Бернарду Силва забил два гола и отдал пять результативных передач в 19 матчах.

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