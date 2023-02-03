Бернарду Силва хочет в перейти в «Барселону» или «Реал»

Ближайшим летом полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва может сменить клубную прописку. Португалец больше не планирует оставаться в стане «горожан», он хочет перейти в один из испанских грандов — «Реал» или «Барселону», информирует The Athletic.
Согласно сведениям источника, вероятность ухода Луки Модрича и Тони Крооса может подтолкнуть «Реал» к подписанию Бернарду Силвы, а «Барселона» следит за португальцем уже около года.
Напомним, СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» был готов отпустить игрока прошлым летом, но «Барселона» не сделала предложения, которое устроило бы клуб АПЛ.
В английской Премьер-лиге сезона-2022/2023 Бернарду Силва забил два гола и отдал пять результативных передач в 19 матчах.
Топ-10 дорогих зимних трансферов АПЛ в этом сезоне. Видео:
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