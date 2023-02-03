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«Факел» разгромил узбекский «Андижан» в товарищеском матче

«Факел» разгромил узбекский «Андижан» в товарищеском матче
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Сегодня, 3 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились воронежский «Факел» и узбекский «Андижан». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой российского коллектива со счётом 4:1.

В составе «Факела» забивали Евгений Марков (дубль), Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин. Интересно, что три из пять голов в матче были забиты с пенальти (два — у «Факела», один — у «Андижана»).

Позже сегодня, 3 февраля, «Факел» проведёт ещё один контрольный матч, в котором встретится с «Чайкой». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 февраля 2023, пятница. 11:30 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
4 : 1
Андижан
Андижан, Узбекистан
0:1 – 25'   1:1 Марков – 28'   2:1 Ивахнов – 42'   3:1 Кондрамашин – 65'   4:1 Марков – 69'
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