«Факел» разгромил узбекский «Андижан» в товарищеском матче
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Сегодня, 3 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились воронежский «Факел» и узбекский «Андижан». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой российского коллектива со счётом 4:1.
В составе «Факела» забивали Евгений Марков (дубль), Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин. Интересно, что три из пять голов в матче были забиты с пенальти (два — у «Факела», один — у «Андижана»).
Позже сегодня, 3 февраля, «Факел» проведёт ещё один контрольный матч, в котором встретится с «Чайкой». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.
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