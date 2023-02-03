«Факел» разгромил узбекский «Андижан» в товарищеском матче

Сегодня, 3 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились воронежский «Факел» и узбекский «Андижан». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой российского коллектива со счётом 4:1.

В составе «Факела» забивали Евгений Марков (дубль), Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин. Интересно, что три из пять голов в матче были забиты с пенальти (два — у «Факела», один — у «Андижана»).

Позже сегодня, 3 февраля, «Факел» проведёт ещё один контрольный матч, в котором встретится с «Чайкой». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.



По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.