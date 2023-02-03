Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о новом контракте Мартинелли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание нового контракта с Габриэлом Мартинелли. Сегодня, 3 февраля, английский клуб объявил о продлении соглашения с бразильским нападающим.
«Мы рады, что Габи подписал новый долгосрочный контракт. Наши болельщики видят его качества и энергию каждый раз, когда он надевает футболку. Он остаётся таким же каждый день на тренировках, с его тяжёлой работой и позитивными ценностями.
Габи всё ещё очень молод, поэтому мы знаем, что он ещё многое может сделать. Здорово, что мы отправимся в это путешествие вместе. Мы рады продолжать развивать его огромный талант и с нетерпением ждём его новых выступлений за «Арсенал» в ближайшие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
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