Мартинелли прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли высказался о продлении контракта с клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано на длительный срок. Предположительно контракт бразильца с «канонирами» будет действовать до 2027 года.



«Я чувствую себя потрясающе, я действительно счастлив подписать новый контракт. Хочу сделать всё, что в моих силах, для команды и для болельщиков, чтобы отплатить им тем же и заставить их гордиться мной. Уже много раз говорил, что мне нравится всё в «Арсенале». Я люблю город, своих товарищей по команде, болельщиков, я люблю клуб.



Помню, что я так нервничал и не мог произнести ни слова по-английски. Это ещё хуже, потому что даже не мог поговорить с ребятами и не понимал ничего из того, что они говорили мне. Когда я получил футболку и увидел эмблему, я был так горд и счастлив. У меня до сих пор возникает это чувство, когда я её ношу.



Нам нужно выигрывать трофеи. Думаю, что не только я, но и все в этой раздевалке хотят выходить на поле, чтобы выиграть их для наших болельщиков. Им я просто хотел бы сказать спасибо за всю поддержку. Они были великолепны в этом сезоне. Атмосфера на стадионе в этом сезоне невероятная, и я просто хочу сказать вам спасибо. Я буду выкладываться на 100 процентов каждый божий день ради этого футбольного клуба», — приводит слова Мартинелли официальный сайт «Арсенала».

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