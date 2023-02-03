«ПСЖ» сделает Месси новое предложение о продлении контракта в ближайшие 2-3 недели
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Французский «ПСЖ» сделает предложение о продлении контракта своему звёздному аргентинскому нападающему Лионелю Месси в ближайшие две-три недели. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на встрече между представителями Месси и «ПСЖ» клуб сделает официальное предложение аргентинцу о продлении контракта. Стороны обсудят сумму и срок нового соглашения, а также окончательные детали.
35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским грандом истекает в конце текущего сезона. В 23 матчах сезона 2022/2023 аргентинец отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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