Хау рассказал, что Гордон и Эшби готовы к дебюту за «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, что новички клуба Харрисон Эшби и Энтони Гордон смогут дебютировать в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится завтра, 4 февраля. Начало игры — в 20:30 мск.
«Думаю, оба игрока будут доступны. Они хорошо тренировались, проведя пару индивидуальных занятий перед матчем с «Саутгемптоном», потому что не имели права играть. Вчера они тренировались с группой. Да, это была небольшая группа, так что на самом деле они не тренировались полностью с командой, но оба в хорошей форме.
Мы думаем, что Эшби — игрок с огромным потенциалом, он очень хорош в физическом плане. Естественно, ему нужно время, чтобы прогрессировать и развиваться. У него есть идеальный наставник в лице Кирана Триппьера, который поможет ему. Мы хотели задействовать больше сил на этой стороне поля, на этой позиции, и с учётом травмы Хавьера Манкильо это имело смысл», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».
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