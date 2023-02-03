«Крылья Советов» добыли ничью в контрольном матче с «Оренбургом», отыгравшись с 0:3
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли в Белеке (Турция). Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 3:3.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. На 37-й минуте защитник Данил Капустянский увеличил преимущество оренбуржцев. Во втором тайме, на 66-й минуте, Владимир Полуяхтов забил третий мяч «Оренбурга». «Крылья Советов» смогли отыграться, забив три мяча за шесть минут. В период с 72-й по 78-ю минуту отличились Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков и Амар Рахманович.
Ранее сегодня, 3 февраля, самарцы уступили ярославскому «Шиннику» со счётом 1:2. Единственный мяч в составе «Крыльев» на счету Владимира Писарского.
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