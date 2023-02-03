С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов
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В четверг, 2 февраля, состоялось заседание палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, на котором было принято решение о снятии с подмосковных «Химок» запрета на регистрацию новых футболистов.
«Удовлетворить заявление ФК «Химки» (Химки) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.
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