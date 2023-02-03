Томаш Тавареш: очень счастлив дебютировать за «Спартак». Меня отлично приняли
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Португальский защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш поделился эмоциями от дебюта за красно-белых в матче с «Ростовом» в первом туре Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Всё очень хорошо, очень счастлив дебютировать за «Спартак». Как чувствую себя в команде? Хорошо. Меня отлично приняли. Как проходит моя адаптация в тактическом плане и в плане тренерских установок? Вполне хорошо, у команды атакующий стиль. Игра с «Ростовом» мне понравилась», — сказал Тавареш в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Российской Премьер-лиги.
21-летний Тавареш пополнил состав московской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из лиссабонской «Бенфики». Также «Спартак» приобрёл игрока обороны из Парагвая Алексиса Дуарте.
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