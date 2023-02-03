«Факел» арендовал двух алжирских полузащитников

Алжирские полузащитники Реда Рабеи и Мохамед Брахими перешли в «Факел» из болгарского «Ботева» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Футболисты прибудут в расположение команды в ближайшее время.

Реда Рабеи – центральный полузащитник, который был одним из ключевых игроков «Ботева». За два года в болгарском клубе на его счету 58 матчей, три гола и две результативные передачи. Ранее он выступал за датский «Фремад Амагер» и французский «Амьен».

Мохамед Брахими в текущем сезоне сделал шесть голевых передач в 15 матчах чемпионата Болгарии. Ранее он играл за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик» и «Пирин».

«Факел» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице.