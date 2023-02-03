«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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В матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся «Краснодар» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
В первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.
Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.
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