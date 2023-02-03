Микель Артета второй раз подряд стал лучшим тренером месяца АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим представителем своего амплуа в Английской Премьер-лиге в январе. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.
В трёх матчах в январе «Арсенал» под руководством Артеты набрал семь очков из девяти возможных. «Канониры» сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед», после чего обыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ составляет 13 матчей.
Награда стала для Артеты пятой в карьере и третьей в текущем сезоне. Испанец стал первым тренером после своего соотечественника Хосепа Гвардиолы, которому удалось получить данную награду два месяца подряд.
В голосовании Артета обошёл Стивена Купера («Ноттингем Форест»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Томаса Франка («Брентфорд»).
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