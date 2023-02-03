«Пари Нижний Новгород» объявил состав на контрольный матч с казахстанским «Каспием»

Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Каспий». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало игры — в 16:30 мск.



Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Юлдошев, Каккоев, Масоэро, Александров, Жигулёв, Михайлов, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.

В прошлом сезоне казахстанский клуб занял девятое место в Премьер-лиге своей страны.

«Пари Нижний Новгород» ещё не одержал ни одной победы на зимних сборах. Ранее команда уступила узбекскому «Навбахору» (0:1) и дважды сыграла вничью: с тольяттинским «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1). Сегодня, 3 февраля, нижегородцы провели товарищеский матч с ульяновской «Волгой», в котором проиграли со счётом 0:1.