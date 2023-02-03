«Я ничего вам не скажу без своего адвоката!» Клопп — о трансферах «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил трансферную кампанию лондонского «Челси», отметив, что не понимает, как возможны все дорогостоящие приобретения синих.

«Что на этот счёт сказали другие? Отшутились? Я ничего вам не скажу без своего адвоката! Я не понимаю эту часть бизнеса, что вы можете делать, а что нет.

Они много потратили за последние два трансферных окна, но я ни разу не подумал: «Зачем они это сделали?» Они взяли хороших игроков, действительно хороших, так что я могу их только поздравить.

Когда у вас есть такие возможности… Очевидно, они совершают эти покупки, но я не понимаю, как это возможно. Я не должен объяснять, как эти трансферы повлияют на «Челси». Грэм (Поттер, главный тренер «Челси». — Прим. «Чемпионата») знает, как это должно работать. Я не уверен, что Тодд Боули (владелец «Челси». — Прим. «Чемпионата») сильно заинтересован в этом.

В какой-то момент они сыграются и будут хорошо играть вместе, учитывая качество их состава. Это неизбежно, но как быстро это произойдёт, я не знаю», — приводит слова Клоппа «твиттер» Absolute Chelsea.

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