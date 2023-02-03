Источник: Месут Озил принял решение завершить карьеру в 34 года

Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста, информирует турецкий журналист издания Fanatik Якуп Чинар в своём «твиттере».
Вчера, 2 февраля, 34-летний Озил вышел на поле в составе «Истанбул Башакшехир», однако не сумел проявить себя и был заменён в перерыве. После игры футболист подвергся критике фанатов. Согласно сведениям источника, сегодня утром Месут не пришёл на тренировку команды, предварительно сказав партнёрам, что решил уйти из футбола.
Напомним, Озил перешёл в «Истанбул Башакшехир» 14 июля 2022 года. Ранее он был игроком «Фенербахче», в составе которого в сезоне-2021/2022 принял участие в 26 матчах во всех турнирах, отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также за свою карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю. Видео:
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