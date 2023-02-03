«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона в Кубке

Санкт-петербургский «Зенит» отправил в ульяновскую «Волгу» письмо с предложением заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Фонбет Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС. «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча. Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре», — сообщил источник «Чемпионата».

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч запланирован на 26 февраля. В предыдущем раунде ульяновская команда в выездном матче обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1.