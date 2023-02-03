«У каждого свой характер». Гвардиола впервые прокомментировал ситуацию с Канселу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с защитником команды Жоау Канселу, который перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона. В СМИ сообщалось, что причиной перехода португальца стал конфликт с наставником «горожан».

«Я желаю ему всего наилучшего. У него есть четыре месяца в «Баварии», чтобы проявить себя. Я не знаю, что произойдёт в следующем сезоне. Он был невероятен в последних двух сезонах Премьер-лиги, в которых мы одержали победу. После чемпионата мира мы стали играть по нескольким разным схемам, и мне понравилось то, что я увидел, поэтому я решил выделять больше времени тем, кто проявлял себя на поле.

У каждого свой характер. Канселу любит играть, он лучше всех тренируется, а в сложившейся ситуации он мало играл в последних нескольких матчах. Ему нужно играть, чтобы быть счастливым, и мы все вместе решили, что ему пора двигаться дальше. Он хочет играть в каждом матче, и, надеюсь, у него это получится в Мюнхене», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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