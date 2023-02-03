Директор «Волги»: «Зенит предлагал сыграть кубковый матч в Питере, но мы отказались
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Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал информацию, согласно которой санкт-петербургский «Зенит» предложил его команде заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на встречу Фонбет Кубка России.
«Зенит» действительно предлагал сыграть кубковый матч в Питере, но мы отказались. Мы подготовим поле: матч состоится в Ульяновске — другой вариант даже не рассматривали», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Команда Сергея Семака и «Волга» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Игра запланирована на 26 февраля. В предыдущем раунде ульяновская команда в выездном матче обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1.
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