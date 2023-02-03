Антон Миранчук ответил на вопрос, считает ли себя талантливее брата Алексея

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на мнение, что его считали более талантливым футболистом, чем его брата Алексея Миранчука, ныне выступающего за «Торино».

«Я не знаю, вспоминаю сразу детство. Наш 95-й год был самым сильным. Я помню, что делал я, а что делал Лёша. Мне сложно говорить, со стороны вы озвучили позицию. Я видел то, что нам нравится то, что мы делаем, и у нас это стало получаться в какой-то момент.



Лёша реализовался больше, чем я? У нас всю дорогу так было. Я уехал в Эстонию, сделал шаг назад, но говорил, что в будущем мне это поможет сделать три шага вперёд. Потом он попал в сборную, потом я. У нас так всё время было, соперничество», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».