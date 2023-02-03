Боссы «Челси» и «Бенфики» были близки к драке на переговорах о переходе Энцо Фернандеса

Представители «Челси» и «Бенфики» на переговорах, касавшихся перехода полузащитника Энцо Фернандеса из стана лиссабонцев в стан синих, чуть не подрались. Об этом сообщает Record.

По информации источника, конфликт разгорелся из-за того, что английская сторона несколько раз пыталась сбить цену трансфера. Сам игрок хотел, чтобы «орлы» отпустили его в английский клуб, и на переговорах заявил, что опубликует видео в обвинения в адрес руководства португальцев, если его переход не состоится.

Энцо Фернандес стал восьмым новичком команды в январское окно. Ранее лондонский клуб подписал таких игроков, как Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Датро Фофана, Жоау Феликс и Мало Гюсто, который присоединится к клубу после окончания текущего сезона.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: