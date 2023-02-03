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«Давно таких не помню». Антон Миранчук рассказал о впечатлениях от работы с Пиняевым

«Давно таких не помню». Антон Миранчук рассказал о впечатлениях от работы с Пиняевым
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился первыми впечатлениями от нападающего Сергея Пиняева, перешедшего в московскую команду из «Крыльев Советов».

«Пиняев? Супербыстрый, давно таких не помню. Профессионал со своим виденьем, которого придерживается», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

18-летний Пиняев в первой части сезона за самарские «Крылья Советов» забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. С «Локомотивом» футболист подписал контракт до конца 2026 года (данные Transfermarkt).

27-летний Миранчук в 19 матчах текущего сезона отличился шесть раз и шесть раз отдавал голевые передачи одноклубникам. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

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