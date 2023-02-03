«Думали, что будем в тройке». Антон Миранчук — об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что после начала предсезонной подготовки считал, что команда будет находиться в тройке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники после 17 туров идут на 14-й позиции.

«Когда мы начинали летние сборы, по проведённым играм я думал, что мы будем в тройке. Что произошло? Как-то так случилось, видимо, кто-то что-то делал неправильно. Я не хочу смотреть назад, а хочу смотреть вперёд, чтобы выбраться с этого 14-го места», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков. У «Ростова», идущего третьим, 35 очков. До окончания чемпионата России осталось 13 туров. К слову, именно с дончанами «Локомотив» возобновит сезон в лиге после зимней паузы.