Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думали, что будем в тройке». Антон Миранчук — об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне

«Думали, что будем в тройке». Антон Миранчук — об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что после начала предсезонной подготовки считал, что команда будет находиться в тройке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники после 17 туров идут на 14-й позиции.

«Когда мы начинали летние сборы, по проведённым играм я думал, что мы будем в тройке. Что произошло? Как-то так случилось, видимо, кто-то что-то делал неправильно. Я не хочу смотреть назад, а хочу смотреть вперёд, чтобы выбраться с этого 14-го места», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков. У «Ростова», идущего третьим, 35 очков. До окончания чемпионата России осталось 13 туров. К слову, именно с дончанами «Локомотив» возобновит сезон в лиге после зимней паузы.

Новость по теме
«Давно таких не помню». Антон Миранчук рассказал о впечатлениях от работы с Пиняевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023