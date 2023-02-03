Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала высказались о дружбе друг с другом

Игроки «Баварии» Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала, которые являются друзьями, рассказали об отношениях друг с другом.



«Быть рядом друг с другом – самое важное для меня. Важно понимать, что вы можете положиться на товарища. Между мной и Джамалом правильная «химия» как на поле, так и за его пределами. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Кроме того, мы можем весело провести время вместе – это также важно», — сказал Дэвис в интервью пресс-службе «Баварии».



«С Альфонсо вы можете от души посмеяться. Когда вы рядом с ним, вы всегда веселитесь. Это в его природе. Я считаю важным моментом для дружбы, когда можешь поговорить с человеком обо всём. Альфонсо для меня – почти как член семьи», — добавил Мусиала.

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