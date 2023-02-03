32-летний Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп продлил контракт с франкфуртским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение действует до лета 2026 года. Сейчас голкиперу 32 года. Прошлое соглашение 32-летнего футболиста истекало в 2024 году.

Голкипер выступает за свой нынешний клуб с лета 2018 года. За «Айнтрахт» Трапп провёл 286 матчей и пропустил 426 мячей. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» связывалась с представителями немецкого вратаря, чтобы узнать, возможен ли его переход в стан мюнхенцев. Вызванный интерес был связан с травмой основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера. Сам Трапп был не против перехода в гранд немецкого футбола. Переход не состоялся.