32-летний Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года
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Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп продлил контракт с франкфуртским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение действует до лета 2026 года. Сейчас голкиперу 32 года. Прошлое соглашение 32-летнего футболиста истекало в 2024 году.
Голкипер выступает за свой нынешний клуб с лета 2018 года. За «Айнтрахт» Трапп провёл 286 матчей и пропустил 426 мячей. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что «Бавария» связывалась с представителями немецкого вратаря, чтобы узнать, возможен ли его переход в стан мюнхенцев. Вызванный интерес был связан с травмой основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера. Сам Трапп был не против перехода в гранд немецкого футбола. Переход не состоялся.
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