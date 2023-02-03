Александр Мостовой: любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что представители тренерского цеха из Российской Премьер-Лиги могли бы работать в европейских чемпионатах.



«Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе всё уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила. Мы видим из года в год, как люди уходят, приходят, ездят из страны в страну. Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии, которая до сих пор не определилась с главным тренером после ухода Роберто Мартинеса.