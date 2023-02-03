Сергей Юран: в России можно и в 41 год играть. Буду болеть и переживать за Павлюченко

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Романа Павлюченко к профессиональной карьере. Ранее сообщалось, что 41-летний экс-игрок «Тоттенхэма» может подписать контракт с «Уфой».



«Хорошее желание. Пусть забьёт. А если не забьёт в этом матче? Придётся ещё возобновлять карьеру? Зачем объявлять, что на один матч? Лучше тогда сказать, что дойдёшь до 200 голов. Насколько я понимаю, там соперники плюшевые ещё. Не забьёт — ждать следующего Кубка России?



Для болельщиков «Уфы» будет, наверное, круто. Раз хочется, то надо возобновлять — ничего не поделаешь. Поддержим тогда. Может, в играх посмотреть — найдётся один мяч, чтобы не мучиться уже? Дай бог, чтобы получилось. Чувствует в себе силы — почему нет?



В 41 год вновь сыграть — амбициозно? Это лишний раз подчёркивает, что в России можно и в 41 можно играть. Буду болеть и переживать за Рому, чтобы спокойно закончил карьеру», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О завершении карьеры 41-летнего Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом нападающего было «Знамя» из Ногинска. Также Павлюченко выступал за волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», лондонский «Тоттенхэм» и другие клубы. За сборную России форвард сыграл 51 матч и забил 21 гол.