Антон Миранчук вспомнил совместные выступления с Хвичей Кварацхелией за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вспомнил о совместной игре за московскую команду с нынешним нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
«Я помню сборы, когда Кварацхелия пришёл в «Локомотив». Видно, что суперталантливый и суперодарённый, умеет всё с мячом. Но у него, видимо, были какие-то простые ненужные потери, это бросалось в глаза. Он попал в своё русло, я не удивлён», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Хвича Кварацхелия был футболистом «Локомотива» с февраля по июнь 2019 года. Клуб не выкупил права на его трансфер у грузинского «Рустави», но это право активировал «Рубин». За казанскую команду грузинский футболист играл до марта 2022 года, а затем перешёл в «Динамо» Тбилиси, откуда транзитом летом того же года оказался в «Наполи».
В 21 матче за итальянскую команду Кварацхелия забил девять голов и отдал 13 результативных передач.
- 3 февраля 2023
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