«Реал» Мадрид следит за защитником «Зенита» Робертом Ренаном
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Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан, права на которого этой зимой приобрёл петербургский «Зенит», попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает UOL.
По информации источника, «сливочные» считают бразильского спортсмена одним из самых перспективных на своей позиции.
До «Зенита» 19-летний Ренан выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
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