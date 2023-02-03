Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид следит за защитником «Зенита» Робертом Ренаном

«Реал» Мадрид следит за защитником «Зенита» Робертом Ренаном
Комментарии

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан, права на которого этой зимой приобрёл петербургский «Зенит», попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает UOL.

По информации источника, «сливочные» считают бразильского спортсмена одним из самых перспективных на своей позиции.

До «Зенита» 19-летний Ренан выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.

После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

«В «Зените» меня спросили: «BMW X6 подойдёт?» Новые подробности жизни клуба при Спаллетти «В «Зените» меня спросили: «BMW X6 подойдёт?» Новые подробности жизни клуба при Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023