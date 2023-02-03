Захарян — о ЧМ-2022: болел за Роналду и сборную Португалии, но там тренер начудил

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что на чемпионате мира в Катаре болел за сборную Португалии и персонально за нападающего Криштиану Роналду.
«С детства за Роналду, поэтому болел за него. Когда вылетела Португалия, болел за Аргентину, но Роналду — топ-1. Я болел за Португалию, но там тренер начудил, потому хотел, чтобы выиграл Месси. Он провёл отличный чемпионат мира», — сказал Захарян в видео, опубликованном в группе «Динамо» во «ВКонтакте».
Главным тренером сборной Португалии на чемпионате мира был Фернанду Сантуш. Португальцы дошли до четвертьфинала турнира, где проиграли Марокко (0:1). После этой игры Сантуш покинул свой пост, его заменил Роберто Мартинес.
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ. Видеоролик:
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