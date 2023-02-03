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Арсен Захарян назвал Андрея Воронина самым крутым игроком «Динамо», которого видел вживую

Арсен Захарян назвал Андрея Воронина самым крутым игроком «Динамо», которого видел вживую
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает бывшего нападающего и тренера Андрея Воронина самым крутым игроком команды, которого он видел вживую.

«Я видел Андрея Викторовича Воронина вживую, но не видел, как он играет. Можно его выбрать? Тогда он», — сказал Захарян в видео, опубликованном в группе «Динамо» во «ВКонтакте».

Андрей Воронин был футболистом «Динамо» с 2010 по 2014 год. В 87 матчах за команду он забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу. С октября 2020 по март 2022 года Воронин входил в тренерский штаб Сандро Шварца в московском клубе.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

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