Арсен Захарян назвал Андрея Воронина самым крутым игроком «Динамо», которого видел вживую

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает бывшего нападающего и тренера Андрея Воронина самым крутым игроком команды, которого он видел вживую.

«Я видел Андрея Викторовича Воронина вживую, но не видел, как он играет. Можно его выбрать? Тогда он», — сказал Захарян в видео, опубликованном в группе «Динамо» во «ВКонтакте».

Андрей Воронин был футболистом «Динамо» с 2010 по 2014 год. В 87 матчах за команду он забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу. С октября 2020 по март 2022 года Воронин входил в тренерский штаб Сандро Шварца в московском клубе.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.