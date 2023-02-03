«Он на меня так среагировал, сразу притушил». Захарян — о переговорах с судьёй Кукуяном

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вспомнил переговоры с судьёй Павлом Кукуяном на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

«Мои реакции на поле — весь спектр эмоций или я себя сдерживаю? Где-то сдерживаю, если отдавать всё, можно поймать дисквалификацию нормальную.

Переговоры с Кукуяном? Он отменил мой гол, вот я и задал вопрос: «Почему?». Он на меня среагировал подобным образом, сразу притушил. Что с гетрами было не так? Сам не понимаю», — сказал Захарян в видео, опубликованном в группе «Динамо» во «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.